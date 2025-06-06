06 июня 2025, 15:54

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Директор Института политических исследований Сергей Марков заявил, что поддерживающие Украину страны Запада, становятся спонсорами террористов.





По словам Маркова, в разговоре двух президентов Владимира Путина и Дональда Трампа прозвучало важное тактическое замечание о том, что Владимир Зеленский хочет отказаться от переговоров с российской делегацией, а настаивает на личной встрече с Путиным. Однако российский президент считает, что встреча может быть целесообразной только после того, как делегации смогут о чем-то договориться.





«Стратегических замечаний было два. Во-первых, очень четко было сформулировано то, что украинский режим превращается в террористическую организацию и к ним будет соответствующее отношение, во-вторых, спонсоры этого террористического образования становятся спонсорами террористов», — пояснил Марков Общественной Службе Новостей.

«Cамые крупные теракты всегда происходят тогда (и это видно при любом конфликте), когда мир уже близко и идут переговоры о мире, потому что есть те, кто категорически не хочет, чтобы установился мир», — отметил эксперт.