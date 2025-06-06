Стало известно, что мешает проведению встречи Путина и Зеленского
Родион Мирошник: переговоры с террористическими режимами невозможны
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, почему не может состояться личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.
Ранее Путин назвал инциденты в Брянской и Курской областях актами терроризма. При этом официальная позиция России не предполагает переговоров с террористическими «режимами».
«Юрий Ушаков, помощник президента, подчеркнул, что вопрос встречи Зеленского и Путина в практическом смысле никогда не рассматривался. Потому есть целый ряд причин, в том числе и вопрос отсутствия международной легитимности самого Зеленского как просроченного президента», — пояснил Мирошник в разговоре с RuNews24.ru.
При этом он отметил, что Москва согласна продолжать переговоры с украинской стороной на уровне экспертных групп или в рамках стамбульского формата для разрешения гуманитарных проблем.
По словам Мирошника, террористические атаки Украины на территории РФ были направлены на то, чтобы Москва вышла из переговоров. Однако «такого подарка украинская сторона не получит». Тем не менее эти инциденты не останутся безнаказанными, подчеркнул помощник президента.