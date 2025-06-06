06 июня 2025, 14:12

Родион Мирошник: переговоры с террористическими режимами невозможны

Фото: iStock/3dmitry

Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник рассказал, почему не может состояться личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским.





Ранее Путин назвал инциденты в Брянской и Курской областях актами терроризма. При этом официальная позиция России не предполагает переговоров с террористическими «режимами».





«Юрий Ушаков, помощник президента, подчеркнул, что вопрос встречи Зеленского и Путина в практическом смысле никогда не рассматривался. Потому есть целый ряд причин, в том числе и вопрос отсутствия международной легитимности самого Зеленского как просроченного президента», — пояснил Мирошник в разговоре с RuNews24.ru.