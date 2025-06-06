Зеленский нагрубил Трампу после масштабного ночного ответа РФ
Зеленский потребовал от Трампа решительных действий после атаки РФ по аэродромам
Владимир Зеленский высказался о масштабном ночном ударе России по нескольким регионам Украины и вновь намекнул, что требует решительных действий от президента США Дональда Трампа.
«Очередной масштабный удар... Били почти по всей Украине», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.
Он заявил, что поражения наблюдались в Киевской, а еще Волынской, Львовской, Тернопольской, Сумской, Полтавской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Со слов Зеленского, в массивной ударе ВС РФ задействовали больше 400 дронов и 40 ракет.
«Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, надавив на Россию», — обратил внимание он.
Затем Зеленский снова оставил хамское обращение к американскому лидеру Дональду Трампу, намекнув на то, что если он не будет оказывать давление на Россию, то это «соучастие и ответственность».
«Нужно действовать решительно», — добавил Зеленский.