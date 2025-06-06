Зеленский нагрубил Трампу после масштабного ночного ответа РФ

06 июня 2025, 14:16

Зеленский потребовал от Трампа решительных действий после атаки РФ по аэродромам

Фото: iStock/ Yaraslau Mikheyeu

Владимир Зеленский высказался о масштабном ночном ударе России по нескольким регионам Украины и вновь намекнул, что требует решительных действий от президента США Дональда Трампа.







«Очередной масштабный удар... Били почти по всей Украине», — написал Зеленский в своем Телеграм-канале.

«Но сейчас именно тот момент, когда Америка, Европа и все в мире вместе могут остановить эту войну, надавив на Россию», — обратил внимание он.

«Нужно действовать решительно», — добавил Зеленский.