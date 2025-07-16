Зеленский раскрыл последствия ночных ударов российского «Искандера»

16 июля 2025, 13:37

Зеленский: одной из целей ночной атаки ВС России является энергоинфраструктура

Владимир Зеленский

Украинские энергетические объекты пострадали от массированного ночного удара по энергетической и промышленной инфраструктуре. Об этом заявил Владимир Зеленский в своих соцсетях.