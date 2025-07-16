Зеленский раскрыл последствия ночных ударов российского «Искандера»
Зеленский: одной из целей ночной атаки ВС России является энергоинфраструктура
Украинские энергетические объекты пострадали от массированного ночного удара по энергетической и промышленной инфраструктуре. Об этом заявил Владимир Зеленский в своих соцсетях.
Глава киевского режима отметил, что под основным ударом находились Винницкая, Днепропетровская, Харьковская и Одесская области. В настоящее время там продолжаются работы по ликвидации последствий российских ударов.
Зеленский подчеркнул, что одной из главных целей ВС РФ стала энергетика. Также он вновь указал на то, что Украина нуждается в усилении систем ПВО и увеличении поставок дронов-перехватчиков.
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