Депутаты партий Зеленского и Порошенко подрались у трибуны в Верховной раде

16 июля 2025, 14:56

Депутаты Гончаренко и Гетманцев устроили потасовку в Верховной раде

Фото: iStock/Cavan Images

Украинские депутаты устроили потасовку во время заседания Верховной рады. О произошедшем пишут местные СМИ.





Нардепы Алексей Гончаренко* и Даниил Гетманцев устроили потасовку за трибуной. На опубликованных кадрах видно, как политики толкают друг друга и кричат.



Конфликт вспыхнул после того, как Гетманцев обозвал коллегу.





«Просто козёл! Ты что тут, владелец этой трибуны? Кто ты такой? Мошенник и позор», – кричал парламентарий.