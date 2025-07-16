Депутаты партий Зеленского и Порошенко подрались у трибуны в Верховной раде
Депутаты Гончаренко и Гетманцев устроили потасовку в Верховной раде
Украинские депутаты устроили потасовку во время заседания Верховной рады. О произошедшем пишут местные СМИ.
Нардепы Алексей Гончаренко* и Даниил Гетманцев устроили потасовку за трибуной. На опубликованных кадрах видно, как политики толкают друг друга и кричат.
Конфликт вспыхнул после того, как Гетманцев обозвал коллегу.
«Просто козёл! Ты что тут, владелец этой трибуны? Кто ты такой? Мошенник и позор», – кричал парламентарий.Отмечается, что инцидент произошёл в ходе голосования в Раде за законопроект о контроле над промышленным загрязнением. В него хотели внести поправку о пошлине на ввоз сои и рапса, против которой выступает Гончаренко*.
Напомним, что Гетманцев является депутатом от правящей партии «Слуга народа», которую возглавляет Владимир Зеленский. А Гончаренко* состоит во фракции бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность».