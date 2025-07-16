Верховная рада одобрила законопроект о призыве мужчин старше 60 лет
Верховная рада в окончательном чтении приняла законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко в своих соцсетях.
Отмечается, что речь идёт об украинцах, которые достигли предельного возраста пребывания на военной службе, но готовы служить дальше по состоянию здоровья. Теперь они могут заключать контракт с оборонным ведомством.
За принятие этого законопроекта проголосовали 306 депутатов Верховной рады.
Однако Геращенко указала на нечёткие формулировки в тексте документа. Непонятно, кто именно должен согласовывать кандидатуры на контрактную службу, что может привести к злоупотреблениям или выборочным решениям.
Закон вступит в силу сразу же после подписания Владимиром Зеленским.
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