Верховная рада одобрила законопроект о призыве мужчин старше 60 лет

16 июля 2025, 15:18

Фото: iStock/olegda88

Верховная рада в окончательном чтении приняла законопроект, позволяющий гражданам старше 60 лет служить в ВСУ. Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко в своих соцсетях.