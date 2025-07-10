Пригожин призвал общественников не спекулировать на СВО при обсуждении концертов

10 июля 2025, 13:03

Фото: iStock/cookelma

Иосиф Пригожин назвал «спекуляциями на теме СВО» заявления лидеров общественного мнения, которые призывают поклонников популярных артистов не покупать дорогостоящие билеты на концерты, а жертвовать эти деньги на фронт. Об этом пишет NEWS.ru.





По словам продюсера, никто не может запрещать людям приобретать то, что им хочется, если есть финансовые возможности.





«И не надо спекулировать на СВО, это неприемлемо. В нашей стране не отменены мероприятия ни культурные, ни спортивные», — цитирует Пригожина NEWS.ru.