Британия передаст Украине 5 тысяч ракет ПВО в рамках кредитного соглашения
Великобритания предоставит Украине 5 тысяч ракет для ПВО, сообщили в британском правительстве.
Поставки будут осуществляться в рамках нового кредитного соглашения, которое страны подпишут на конференции в Риме.
На эти цели Великобритания выделяет около 3,4 миллиарда долларов. Срок погашения кредита составит 19 лет. Ранее Зеленский прокомментировал самую масштабную атаку на Украину. По его словам, атака российских войск является очередным доказательством того, что необходимы санкции.
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