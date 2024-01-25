Политолог Марков: Украинцы сбили Ил-76, чтобы солдаты не сдавались в плен

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал крушение самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными. В разговоре с журналистами он назвал произошедшее чудовищным. Песков напомнил, что пленные солдаты вернулись бы домой буквально через сутки, если бы самолёт не сбила украинская ракета.
Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» назвал две возможные причины трагедии. По первой версии, информация о летящем с пленными самолёте просто не дошла до украинских систем ПВО. Однако по другой — самолёт был сбит специально, чтобы украинские военнослужащие перестали сдаваться в плен.
Самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, сбит накануне в Белгородской области недалеко от села Яблоново. Погиб весь экипаж, 65 пленных и трое российских сопровождающих. В Минобороны России назвали произошедшее терактом Киевского режима.
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«Сейчас всё больше и больше украинских солдат сдаются в плен. Связано это с большими неудачами украинской армии. Идут очень сильные обстрелы со стороны российской армии, угроза очень серьезна. И никаких надежд на победу у них нет. Кроме того, средний возраст украинского солдата, по подсчетам американцев, 43 года. По большей части это отцы семейств, которые больше думают о том, как вернуться к своим детям, а не от том, как отдать жизнь за Зеленского и американцев. Вот, чтобы украинцы не сдавались в плен, их убивают украинские власти», — объяснил Марков.
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Екатерина Клепко