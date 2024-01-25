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Политолог Марков: Украинцы сбили Ил-76, чтобы солдаты не сдавались в плен

Сергей Марков назвал две возможные причины катастрофы Ил-76
25 января 2024, 14:27
Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Фото: РИА Новости/Таисия Лисковец

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал крушение самолёта Ил-76 с украинскими военнопленными. В разговоре с журналистами он назвал произошедшее чудовищным. Песков напомнил, что пленные солдаты вернулись бы домой буквально через сутки, если бы самолёт не сбила украинская ракета.
Директор института политических исследований Сергей Марков в беседе с «Радио 1» назвал две возможные причины трагедии. По первой версии, информация о летящем с пленными самолёте просто не дошла до украинских систем ПВО. Однако по другой — самолёт был сбит специально, чтобы украинские военнослужащие перестали сдаваться в плен.

«Сейчас всё больше и больше украинских солдат сдаются в плен. Связано это с большими неудачами украинской армии. Идут очень сильные обстрелы со стороны российской армии, угроза очень серьезна. И никаких надежд на победу у них нет. Кроме того, средний возраст украинского солдата, по подсчетам американцев, 43 года. По большей части это отцы семейств, которые больше думают о том, как вернуться к своим детям, а не от том, как отдать жизнь за Зеленского и американцев. Вот, чтобы украинцы не сдавались в плен, их убивают украинские власти», — объяснил Марков.

Самолет Ил-76, перевозивший украинских пленных для обмена, сбит накануне в Белгородской области недалеко от села Яблоново. Погиб весь экипаж, 65 пленных и трое российских сопровождающих. В Минобороны России назвали произошедшее терактом Киевского режима.

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#пво
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СМИ раскрыли, каким оружием ВСУ сбили Ил-76
Franceinfo: ВСУ могли сбить Ил-76 из ЗРК Patriot
25 января 2024, 14:34

Фото: iStock/3D_generator

ВСУ использовали американский ЗРК Patriot для удара по российскому военно-транспортному самолету Ил-76, на борту которого находились украинские пленные. Такое предположение сделала радиостанция Franceinfo, ссылаясь на французский военный источник.
«Самолет Ил-76 был поражен из имеющегося в распоряжении украинской армии ЗРК Patriot американского производства», - говорится в статье.

Напомним, 24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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Солдат ВС РФ рассказал о взятии в плен пришедшего в окоп с проверкой офицера ВСУ
25 января 2024, 12:31

Фото: iStock/Sinenkiy

В ходе одного из эпизодов СВО бойцы неназванной штурмовой группы ВС РФ незаметно и эффективно заняли позиции ВСУ, что к ним с проверкой пришел украинский офицер, который посчитал, что в окопе до сих пор находятся его подчиненные. Об этом сообщил заместитель командира взвода, боец ВС России с позывным Лева, интервью опубликовано в телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам солдата, офицер украинских войск не ожидал увидеть русских военнослужащих, которых он воспринял как своих людей, вышедших из повиновения. После того, как он все осознал, то стал кричать и хвататься за пистолет.

Российские военные взяли его в плен, а также провели разведку боем направления, откуда пришел командир ВСУ. Эти действия позволило взводу успешно захватить выявленный опорный пункт противника.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что если Украина прекратит воевать, сотням тысяч ее граждан не придется гибнуть за западные геополитические интересы и мнимые «демократические ценности».

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На Украине признали, что не готовы разместить западные F-16
Игнат: На Украине отсутствует необходимая инфраструктура для обслуживания F-16
25 января 2024, 11:40

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Советник командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что западные партнеры готовы передать Киеву истребители F-16, однако для их приема и боевого применения еще не все готово. Об этом Игнат сообщил в эфире телеканала «Рада».
Игнат отметил, что передать истребители только ради того, чтобы они находились на украинской территории, но при этом не применялись, не является подходящим вариантом. По его словам, на данный момент отсутствует необходимая инфраструктура для обслуживания истребителей, к тому же пилоты не обладают достаточными навыками для полета на F-16.

Ранее бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что ​отправленные на Украину истребители F-16 станут политическим шагом с нулевым военным эффектом. По мнению Риттера, у РФ плотная и сложная сеть систем противовоздушной обороны, которая не позволит истребителям США чувствовать себя свободно.

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В конгрессе США сделали заявление о дальнейшей помощи Киеву
Конгрессмен Рой: Украина больше не получит денег от США
25 января 2024, 10:26

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

Член палаты представителей от штата Техас Чип Рой заявил, что Украина больше не получит денег от США. Об этом сообщает Welt.
Рой отметил, что пока администрация американского лидера Джо Байдена не предпримет никаких действий, которые помогут остановить приток беженцев и защитить границу с США, «Киеву не дадут ни единого доллара». По его словам, множество американцев не понимают цель, ради которой осуществляется помощь Украине.

Конгрессмен добавил, что на самом деле страны Европы должны вкладывать больше средств, а не предъявлять требования Штатам.

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что предложение ЕС выделять по пять миллиардов евро в год в специальный фонд на закупку оружия для Украины является продолжением старого военного психоза.

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В Белгороде объявили о ракетной опасности
25 января 2024, 10:07

Фото: iStock/Alexyz3d

Жителям Белгорода сообщили об угрозе ракетной опасности, об этом сообщила мэрия города в своём Telegram-канале.
«РСЧС: г. Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам», — предупредили местных жителей.

Напомним, вчера об угрозе ракетной опасности сообщал глава Белгородской области Вячеслав Гладков. Спустя некоторое время после его поста в Telegram-канале стало известно о трагедии - в поле рядом с белгородской деревней Яблоново разбился военный самолёт Ил-76. Все 74 человека, находившиеся на борту, погибли. Перед падением пилоты успели сообщить о внешнем воздействии на корпус самолёта. Они также героически увели падающий борт от жилых деревенских домов, сохранив жизни мирных жителей.

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#Белгород
#Вячеслав Гладков
#ракета
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Зеленский призвал провести международное расследование крушения Ил-76
Зеленский: Киев настаивает на международном расследовании крушения Ил-76
25 января 2024, 09:04

Фото: istock / porpeller

Президент Украины Владимир Зеленский все таки прокомментировал атаку на российский самолет Ил-76, на котором находились пленные бойцы Вооруженных сил Украины. В своем обращении в телеграм-канале он заявил, что Киев хочет международное расследование инцидента.

По словам украинского президента, Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины занимается выяснением судьбы всех военнопленных. Глава государства также поручил главе МИД сообщить партнерам об имеющейся информации в стране.

«Наше государство будет настаивать на международном расследовании», — подчеркнул украисникий лидер.
24 января ВСУ сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту судна находилось 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту, в том числе 6 членов экипажа и 3 сопровождающих погибли – всего 74 человека. Украинские издания начали писать, что Ил-76 сбили именно ВСУ, но затем удалили информацию с сайтов.

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В Госдуме предлагают создать купол безопасности над стратегическими объектами
25 января 2024, 08:20

Фото: istockphoto/Naypong

Первый заместитель руководителя фракции СРЗП Дмитрий Гусев обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Он предлагает создать «купола безопасности» для защиты от атак беспилотников над стратегическими промышленными предприятиями и объектами. Данный документ с предложением есть у РИА Новости.

Летом 2023 года Гусев предлагал установить такой купол над Москвой. В письме он уточняет, что купол уже создан, разработаны техрешения, которые оградят стратегически важные объекты города от беспилотников.

«Мной готовятся поправки в действующее законодательство, а также предложения по внесению изменений в нормативные правовые документы правительства РФ, которые сделают обязательной нормой наличие купола безопасности для защиты от БПЛА»,-сказано в письме.
Гусев утверждает, что затраты на создание системы защиты от беспилотников гораздо меньше, чем ущерб, который может нанести один террористический акт.

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Боец ВСУ рассказал об издевательствах над уклонистами на Украине
Солдат ВСУ Пиночет: Из-за действий уклониста может пострадать его семья
25 января 2024, 08:09

Фото: istock / Prostock-Studio

Украинский военный Пиночет в беседе с каналом hromadske рассказал об издевательствах над уклонистами на Украине. Военнослужащий проходил службу в добровольческом подразделении с 2014 года.

«Конечно, мы боремся с этим, пытаемся вернуть человека, выходим на связь с семьей, убеждаем: «Подумай о семье, в первую очередь. Потому что последствия будут», — рассказал боец о не вернувшихся из отпуска военных.
Как утверждает Пиночет, семьям мужчин звонят и пытаются уговорить оторваться на фронт. Военнообязанных просят подумать о своих близких и предупреждают, что «не сейчас, не завтра», но будут последствия, если они будут уклоняться от службы.

Напомним, на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. За уклонение от службы в армии предусмотрена уголовная ответственность с наказанием до 5 лет лишения свободы.

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#всу
#армия
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Нарышкин заявил о неизменности целей спецоперации на Украине
Нарышкин заявил, что РФ не откажется от целей СВО, несмотря на сигналы НАТО
25 января 2024, 07:28

Фото: РИА Новости / Мария Девахина

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о попытках Запада заставить Москву отказаться от целей специальной военной операции, но этого не случится. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Нарышкин объяснил такие высказывания информационной войной для оправдания гибридной агрессии Запада против Российской Федерации и намерением запугать Москву перспективой прямого вооруженного конфликта с Североатлантическим альянсом.

Как считает глава СВР, Запад специально показывает воинственность и мобилизационную готовность в надежде отказа политическое руководство России от целей СВО.

При этом, глава разведывательной службы заявил, ни Россия, ни руководство РФ от не откажутся своих целей.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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