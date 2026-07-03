Владимир Путин назвал важным этапом СВО освобождение Константиновки

03 июля 2026, 23:51

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Президент России Владимир Путин отметил освобождение Константиновки в Донецкой Народной Республике как значимый шаг в захвате славянско-краматорского оборонительного узла украинских вооруженных сил. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге 3 июля.





По его словам, киевский режим превратил город в неприступную укрепленную позицию. Однако благодаря мужеству и героизму российских военнослужащих вражеский контингент в Константиновке удалось полностью разбить.



«Это (освобождение Константиновки - ред.), по словам президента, первый, но очень важный этап во взятии важного уже славянско-краматорского узла обороны ВСУ», — заявил Песков журналистам.