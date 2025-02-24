В России заявили о глубоком кризисе режима Зеленского

Владимир Зеленский
Политолог Иван Мезюхо отметил, что режим Владимира Зеленского находится в глубочайшем кризисе. Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось о том, что самая опасная фаза украинского конфликта ждет главу киевского режима в ближайшие недели.
«Это связано в первую очередь с непростой обстановкой для украинских вооружённых формирований на поле боя. И во вторую очередь — с тем, что США при Дональде Трампе наконец-то существенно поменяли свою стратегию в отношении украинского кризиса», — заявил Мезюхо в беседе с RT.
По его словам, Зеленский не успевает за этими изменениями и начинает вести себя неадекватно, превратившись в неустойчивого в психоэмоциональном плане политика.
В понедельник, 24 февраля, Зеленский заявил, что готов покинуть пост президента Украины, если это принесёт мир или позволит Украине вступить в НАТО.
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