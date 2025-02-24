В России заявили о глубоком кризисе режима Зеленского

Политолог Иван Мезюхо отметил, что режим Владимира Зеленского находится в глубочайшем кризисе. Так он прокомментировал статью Financial Times, в которой говорилось о том, что самая опасная фаза украинского конфликта ждет главу киевского режима в ближайшие недели.