Рада не одобрила продление полномочий Зеленского

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Верховная Рада Украины проголосовала против продления полномочий Владимира Зеленского. Об этом в Telegram-канале проинформировал нардеп украинского парламента Ярослав Железняк.
«Парламент Украины акцентирует внимание на необходимости соблюдения предусмотренного законами Украины принципа институциональной непрерывности власти, особенно в условиях действия правового режима военного положения, и отмечает, что президент Украины Владимир Зеленский должен выполнять свои полномочия до вступления на пост новоизбранного президента Украины согласно части первой статьи 108 Конституции Украины», — сказано в публикации.
Отмечено, что Зеленскому не хватило восьми голосов. Таким образом он набрал 218 вместо нужных 226.
Полномочия Зеленского прекратились 20 мая 2024 года, однако он узурпировал власть в стране и отменил выборы, воспользовавшись военным положением.
Ранее сообщалось, какое будущее предсказали Зеленскому.
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Никита Кротов