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Политолог Иван Мезюхо заявил, что слова украинских военных о готовности идти с российскими бойцами на Киев для завершения конфликта на Украине говорят о деморализации ВСУ.
«Такие слова свидетельствует о том, что в украинской армии царят деморализующие настроения. Сама по себе украинская армия деморализована, дикая мобилизация не добавляет позитивного восприятия армии в глазах среднестатистического украинца. <…> Они видят, что вооруженные силы РФ демонстрируют успехи на Харьковском направлении, поэтому таких видеороликов будет больше», — отметил в беседе с «Известиями» Мезюхо.
А военный обозреватель Влад Шлепченко заявил, что России, в свою очередь, нужно действовать и далее более решительно, учитывая свои возможности и специфику.
«Запад стал смелее. Он сделал свои выводы из той политики, которую Россия проводит последние два с половиной года. Практика бесконечного начертания «красных линий», выражения осуждения, озабоченности и т. д. ни к чему не ведут. России надо начать действовать в той же манере, теми же самыми способами, но с пониманием своих возможностей, своей специфики», — приводит «Царьград» слова Шлепченко.Ранее сообщалось, что российские военные ударили ракетами по Яворовскому полигону ВСУ во Львовской области, где были иностранные инструкторы.
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Мелисса Тимофеева