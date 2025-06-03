03 июня 2025, 18:22

Фото: iStock/ffikretow

Переговоры в Стамбуле между российской и украинской сторонами были организованы по желанию президента США Дональда Трампа. Однако, после теракта на железной дороге в Брянской области диалог не мог оказаться результативным, пишет Pravda.Ru.





Обозреватель издания считает, что Россия согласилась на переговоры с Украиной с мыслями: «Получится — хорошо, нет — будем продавливать путём СВО свой план». Однако после теракта на железной дороге в Брянской области все должно было измениться.





«Это уже никак нельзя игнорировать, поэтому надо было выходить из "Стамбула" и объявлять войну международному терроризму. Но в Думе промолчали, а в Кремле решили ехать на переговоры к тем, кто полтора года совместно с западными разведками разрабатывал операцию "Паутина" — проверку воздушной составляющей российской ядерной триады», — говорится в статье.

«С роем дронов, взлетевших и летящих к цели, бороться очень сложно. Их надо убивать в утробе их матери, пока они не вырвались оттуда», — приводит издание слова Рогозина.