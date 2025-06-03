Pravda.Ru: переговоры в Стамбуле не могли изначально быть результативными
Переговоры в Стамбуле между российской и украинской сторонами были организованы по желанию президента США Дональда Трампа. Однако, после теракта на железной дороге в Брянской области диалог не мог оказаться результативным, пишет Pravda.Ru.
Обозреватель издания считает, что Россия согласилась на переговоры с Украиной с мыслями: «Получится — хорошо, нет — будем продавливать путём СВО свой план». Однако после теракта на железной дороге в Брянской области все должно было измениться.
«Это уже никак нельзя игнорировать, поэтому надо было выходить из "Стамбула" и объявлять войну международному терроризму. Но в Думе промолчали, а в Кремле решили ехать на переговоры к тем, кто полтора года совместно с западными разведками разрабатывал операцию "Паутина" — проверку воздушной составляющей российской ядерной триады», — говорится в статье.
Отмечается, что теперь противник знает, как можно уничтожить российский ядерный щит с помощью дронов.
Тем временем член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, командир, начальник ЦСН «Барс-Сармат» Дмитрий Рогозин заявил, что украинские БПЛА необходимо уничтожать еще до их запуска, пишут argumenti.ru.
«С роем дронов, взлетевших и летящих к цели, бороться очень сложно. Их надо убивать в утробе их матери, пока они не вырвались оттуда», — приводит издание слова Рогозина.
По его словам, необходимо бить по стартовой инфраструктуре, по позициям операторов, а также по производствам, где собирают беспилотники. И делать это необходимо регулярно, заключил Рогозин.