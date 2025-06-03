«Сброд бомжей»: Политолог заявил, что переговоры с украинской делегацией бессмысленны

03 июня 2025, 13:25

Политолог Дудчак счёл слишком долгими переговоры РФ и Украины

Фото: iStock/FabrikaCr

Переговоры РФ и Украины длились около часа, а это слишком долго. Так считает политолог Александр Дудчак.







«Переговоры могли бы закончиться гораздо раньше, потому что переговариваться не "не о чем", а "не с кем". Уж точно не с этими ублюдками, которые приехали в своей зелёно-коричневой одежде. С этим сбродом бомжей, вести переговоры смысла не было. Тем более на фоне последних событий, которые они организовали», — заявил Дудчак в беседе с Life.ru.