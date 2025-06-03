«Сброд бомжей»: Политолог заявил, что переговоры с украинской делегацией бессмысленны
Политолог Дудчак счёл слишком долгими переговоры РФ и Украины
Переговоры РФ и Украины длились около часа, а это слишком долго. Так считает политолог Александр Дудчак.
«Переговоры могли бы закончиться гораздо раньше, потому что переговариваться не "не о чем", а "не с кем". Уж точно не с этими ублюдками, которые приехали в своей зелёно-коричневой одежде. С этим сбродом бомжей, вести переговоры смысла не было. Тем более на фоне последних событий, которые они организовали», — заявил Дудчак в беседе с Life.ru.
Он добавил, что российская спецоперация должна завершиться полной ликвидацией киевского режима. Это зло должно быть уничтожено, подчеркнул политолог.
Дудчак обратил внимание, что диалог между представителями РФ и Украины шли на русском языке, «потому что когда кирпич падает на ногу, даже самый патриотичный украинский патриот все равно кричит по-русски», заключил эксперт.
Напомним, 2 июня прошел второй раунд переговоров между российской и украинской делегациями.