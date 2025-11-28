Политолог назвал обыски в квартире Ермака «политической игрой»
Политолог Безпалько: Ермак не сбежал с Украины, а значит не боится обысков НАБУ
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак не сбежал из страны, а значит, что его не пугают обыски НАБУ. Такое мнение выразил член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.
Напомним, 28 ноября в квартире Ермака сотрудники НАБУ провели обыски.
«Судя по тому, что Ермак не сбежал с Украины, он особенно не боится этих обысков. Без оглушительных результатов Зеленский и вовсе может выйти к народу и представить все это как проявление истиной демократии, ведь он допустил, чтобы у ближайшего соратника провели обыск», — пояснил Безпалько в разговоре с «Газетой.Ru».
По его словам, все это походит на большую «политическую игру с давлением на администрацию Зеленского».
Тем временем политолог Марк Лоу уверен, что Запад использует скандал с коррупцией на Украине для возможности выхода из проигранного конфликта. Об этом он заявил «Известиям».
«Это просто часть того, что они знают: конфликт проигран. Так что теперь им нужен план выхода. План выхода — сейчас обвинить киевский режим, Зеленского, Ермака, всех их. Они ведь знали, что те были коррумпированы годами. Давайте будем честны: это коррумпированная страна, и давно», — подчеркнул эксперт.
Он добавил, что США и Европа готовят Зеленского к падению, поскольку от него больше нет никакой пользы.
Украина стала инструментом в руках Запада в том, чтобы ослабить Россию и посеять раздор внутри страны, заключил Лоу.