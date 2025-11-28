В России оценили обыски НАБУ у Ермака

28 ноября 2025, 15:17

Историк Калинчук: обыски у Ермака являются элементом давления США на Европу

Андрей Ермак

Обыски у главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, проводимые НАБУ, не являются неожиданными. Так считает историк Руслан Калинчук.





Он напомнил, что Ермак накануне заявил, что Украина не согласится на территориальные уступки, пока Владимир Зеленский занимает пост президента страны. А уже сегодня за ним пришли, отметил эксперт.





«Обыски у Ермака какой-то сенсацией не являются. Это ожидаемо. Об этом давно ходили слухи, было очевидно, что если Зеленский и Ермак продолжат гнуть свою линию, то будут и новые подозрения, и новые обыски, и новые пленки, причем с новыми героями», — сказал Калинчук Общественной Службе Новостей.

«В то же время ряд наблюдателей полагает, что ситуация входит в решающую стадию, касающуюся будущих переговоров — как внутри самой Украины, так и на внешнеполитической арене. Осталось лишь немного подождать — или, вернее, поднажать и показать особо несговорчивым личностям, кто в "хате" хозяин», — говорится в материале.