В деле бывшего главы Курской области Смирнова могут появиться новые фигуранты
Новые фигуранты могут появиться в уголовном деле против экс-главы курского региона Алексея Смирнова. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 7 июля.
«В деле Смирнова и его бывшего заместителя Дедова могут в скором времени появиться новые фигуранты. Это связано с тем, что один из обвиняемых по делу начал активно давать показания», — сказано в материале.Смирнов обвиняется в хищении денег, выделенных на возведение фортификаций в Курской области. Адвокат одного из фигурантов расследования Виктория Шевцова отметила, что число фигурантов росло с первых задержаний. Она считает, что новые фамилии в рамках уголовного дела еще прозвучат.
По информации следователей, ущерб в результате мошенничества составил больше миллиарда рублей.