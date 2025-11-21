21 ноября 2025, 16:04

Политолог Мезюхо: потеря Купянска является идеологической потерей Киева

Фото: iStock/TexBr

Потеря Купянска продемонстрирует жителям Украины, что возврат страны к границам 2014 года невозможен. Такое мнение выразил политолог Иван Мезюхо.





Напомним, 20 ноября 2025 года глава Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту Владимиру Путину, что Купянск освобождён от сил противника.





«Как и на примере прошлых населенных пунктов, Купянск в свое время объявлялся крепостью. Потом киевский режим отрицал окружение и котел, ну а сейчас наверняка киевская клептократия объявит Купянск стратегически неважным населенным пунктом на Харьковской области и заявит о том, что она ничего не потеряла в связи с тем, что Россия контролирует этот город», — отметил Мезюхо в беседе с «Известиями».