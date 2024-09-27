Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Мариновку Донецкой народной республики освободили от боевиков ВСУ российские войска за прошедшие сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Ранее комбат ВСУ пожаловался на действия российской армии на фронте. Украинский боевик Юрий Федоренко отмечал, что ВС РФ продвигаются по всем направлениям, несмотря на постоянно меняющиеся погодные условия. В частности, Федоренко говорил, что Россию не остановит бездорожье и распутица.
Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Тогда власти еще непризнанных на тот момент Луганской и Донецкой народных республик попросили Москву о помощи в отражении агрессии со стороны киевского режима. Позже ЛДНР, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ в результате референдума.
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Никита Кротов