Зеленский анонсировал телефонный разговор с Дональдом Трампом

Дональд Трамп и Владимир Зеленский (фото: РИА Новости / Стрингер)
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящем телефонном разговоре с лидером США Дональдом Трампом, который состоится в среду, 19 марта. Об этом президент Украины сообщил на выступлении для представителей СМИ совместно с главой Финляндии Александром Стуббом.
Во время беседы планируется обсудить пути возможного урегулирования конфликта в Украине. Президент Украины заявил, что не сомневается в победе его страны в конфликте с Россией.
Зеленский также выразил намерение узнать подробности разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Заявление прозвучало на фоне недавнего телефонного общения Трампа и Путина, которое длилось 2,5 часа и состоялось вечером 18 марта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне разговор Путина и Трампа, отметил, что лидеры хорошо понимают друг друга и поддерживают доверительные отношения. По его словам, решимость президентов играет ключевую роль в восстановлении отношений между Россией и США.
Читайте также:
В Минобороны сообщили последние новости СВО
«Оказывается в дураках»: Политолог объяснил, как Россия играет с США по своим правилам
Политолог рассказал о желании Трампа «избавиться» от Украины
Зеленский также выразил намерение узнать подробности разговора Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Заявление прозвучало на фоне недавнего телефонного общения Трампа и Путина, которое длилось 2,5 часа и состоялось вечером 18 марта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя состоявшийся накануне разговор Путина и Трампа, отметил, что лидеры хорошо понимают друг друга и поддерживают доверительные отношения. По его словам, решимость президентов играет ключевую роль в восстановлении отношений между Россией и США.
Читайте также:
В Минобороны сообщили последние новости СВО
«Оказывается в дураках»: Политолог объяснил, как Россия играет с США по своим правилам
Политолог рассказал о желании Трампа «избавиться» от Украины
Дайана Хусинова