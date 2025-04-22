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Скандинавские страны решили объединиться в вопросе перевооружения, так как этот регион занимает наиболее русофобскую позицию в Европе. Об этом заявил политолог Павел Фельдман, комментируя сообщения о том, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно перевооружаются «из-за стремления противостоять России, а также в связи с неопределенными гарантиями безопасности со стороны США».
«Исторически скандинавские страны занимают наиболее русофобскую позицию в Европе. Они всерьез полагают, что Балтийский регион в ближайшей перспективе станет ареной боевых действий между Россией и НАТО. В условиях постепенного отстранения США от проблем европейской безопасности скандинавы решили научиться самостоятельно защищать себя», — пояснил аналитик в разговоре с «Известиями».Тем временем политолог Константин Блохин объяснил, с чем связано заявление Эстонии об опасности разморозки российских активов. В беседе с RT эксперт напомнил, что помощь киевскому режиму дорого обходится странам Евросоюза. По его словам, данное высказывание служит алармизмом перед переговорами РФ и США.
«Это заявление сделано для того, чтобы ЕС не размораживал наши активы. Потому что тогда финансовое бремя (поддержки Украины. — прим.ред) ляжет на их плечи. Очевидно, что Украина дорого обходится. Плюс тут генетическая русофобия — чтобы ни то чтобы нормализации, возврата к более-менее нейтральному не было», — считает он.Читайте также:
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