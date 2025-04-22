Политолог объяснил перевооружение Скандинавии

Скандинавские страны решили объединиться в вопросе перевооружения, так как этот регион занимает наиболее русофобскую позицию в Европе. Об этом заявил политолог Павел Фельдман, комментируя сообщения о том, что Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания активно перевооружаются «из-за стремления противостоять России, а также в связи с неопределенными гарантиями безопасности со стороны США».