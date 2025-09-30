«В любом случае»: Политолог назвал возможный срок освобождения Херсона и Запорожья

30 сентября 2025, 12:45

Перенджиев: ВС РФ могут освободить Херсон и Запорожье в наступающем году

Фото: istockphoto/zim286

Вооружённые силы России могут освободить Херсон и Запорожье до конца 2026 года. Такое предположение высказал журналистам политолог Александр Перенджиев.





По его словам, которые приводит NEWS.ru, за этот период армия в состоянии создать «буферные зоны», затрагивающие части Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, которые обеспечат безопасность уже имевшихся российских территорий и, возможно, частично новых.



