«В любом случае»: Политолог назвал возможный срок освобождения Херсона и Запорожья
Перенджиев: ВС РФ могут освободить Херсон и Запорожье в наступающем году
Вооружённые силы России могут освободить Херсон и Запорожье до конца 2026 года. Такое предположение высказал журналистам политолог Александр Перенджиев.
По его словам, которые приводит NEWS.ru, за этот период армия в состоянии создать «буферные зоны», затрагивающие части Сумской, Днепропетровской и Харьковской областей, которые обеспечат безопасность уже имевшихся российских территорий и, возможно, частично новых.
«...В любом случае это будет территория, которой достаточно для того, чтобы обеспечить безопасность так называемых наших старых территорий. Может быть, частично и безопасность наших новых территорий тоже удастся обеспечить с помощью этих буферных зон», — сказал собеседник.Он предположил, что в 2027 году Россия сосредоточится на освобождении Одесской и Николаевской областей, аргументируя это тем, что иначе Одесса может оказаться под контролем НАТО.
Ранее депутат Госдумы и член комитета по обороне Андрей Колесник заявил, что западные страны устали финансировать боевые действия на Украине и пытаются скрыть свою слабость громкими заявлениями в адрес России. По его словам, подобные высказывания отражают неспособность Запада диктовать условия.