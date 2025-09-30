СВР: Киев готовит новую резонансную провокацию
Киевский режим готовит новую резонансную провокацию. Об этом сообщили в Службе внешней разведки России.
Подобная информация звучала в феврале. Тогда сообщалось о готовящейся Киевом серии антироссийских провокаций ради собственной безопасности.
По полученным на тот момент разведкой данным, Владимир Зеленский и его окружение при содействии западных спецслужб хотели препятствовать процессу урегулирования и намеревались расширить боевые действия за пределы Украины.
Говорилось, что в украинских планах — нападения на представителей российской несистемной оппозиции за рубежом и на предпринимателей, скрывшихся от правосудия. Операции, как уточнялось, готовило ГУР (разведка) Минобороны Украины совместно с спецслужбами ряда европейских стран. В качестве исполнителей предполагалось привлекать выходцев из азиатских и ближневосточных государств. За участие обещали вознаграждения до 20 тысяч долларов.
Читайте также: