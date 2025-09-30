Освобождение посёлка Котлино, окружение ВСУ в районе Амбарного: последние новости СВО на 30 сентября
Российские вооружённые силы продолжают реализацию плана по созданию буферной зоны безопасности, одновременно наращивая наступательные действия на территории Сумской и Харьковской областей. Параллельно на других участках фронта идёт активное освобождение районов, ранее находившихся под контролем ВСУ. Подробности — в материале «Радио 1».
Сумская область
По состоянию на 30 сентября 2025 года на фронте в Сумской области продолжаются активные боевые действия. Российские военные развивают тактический успех, в то время как ВСУ предпринимают безуспешные контратаки. Штурмовые группы РФ продолжили наступление вглубь обороны противника, продвинувшись до 200 метров в лесопосадках возле села Юнаковка и на правом фланге наступления.
За минувшие сутки противник предпринял три контратаки в районах Константиновки, Кондратовки и Алексеевки, задействовав боевые группы 225-го отдельного штурмового полка, усиленные личным составом 158-й отдельной механизированной бригады. Все контратаки были отбиты. По данным российского военного ведомства, одна штурмовая группа ВСУ в районе Константиновки была полностью уничтожена. В ходе остальных атак противник потерял более 50% личного состава участвовавших подразделений и одну бронемашину «Хамви».
Харьковская область
В лесу западнее Синельниково подразделения ВС РФ завершили ликвидацию блокированных формирований 57-й отдельной мотопехотной и 127-й отдельной танковой бригад ВСУ. В ходе зачистки территории военнослужащие продвинулись на 300 метров, заняв три опорных пункта противника. В Волчанске российские подразделения, преодолевая сопротивление врага, продвинулись на 200 метров по левому берегу реки Волчья.
На участке Меловое-Хатнее российская авиация и артиллерия наносили удары по местам концентрации сил ВСУ в районах Колодезного и Никольского. На Липцовском направлении эффективно подавлялись пункты управления беспилотников 92-й отдельной штурмовой бригады и 13-й бронетанковой бригады Национальной гвардии Украины. Особое значение приобретает ситуация в районе Амбарного, где группировка ВСУ оказалась под угрозой полного окружения. Для завершения операции российским войскам осталось преодолеть около 1,5 км по флангам.
Покровское направление
На данном направлении российские войска проводят многоплановое наступление, а украинская сторона отмечает рекордное количество атак и признает тяжесть положения. В районе Покровска продолжается штурм города. Основные бои идут в промышленной зоне на северо-западе. Российские войска создают угрозу окружения группировке ВСУ. Одной из самых сложных точек фронта остается Добропольский выступ. Российские подразделения в районе Золотого Колодца и Кучерова Яра снабжаются через узкий коридор (2–3 км). Идут встречные бои, устойчивой линии фронта нет.
Российские войска освободили посёлок Котлино, расположенный под Красноармейском, от боевиков ВСУ, сообщил военкор Евгений Лисицын в своём Telegram-канале во вторник. Кроме того сообщается о ведении российскими подразделениями тяжелых боев в поселке Дорожное под Добропольем.
Константиновское направление
В районе населенных пунктов Константиновка, Кондратовка и Алексеевка за сутки были успешно отражены три контратаки противника. Российские войска наносят удары по объектам противника. На Константиновском направлении бойцами Южной группировки войск были ликвидированы блиндажи, бронетехника и антенны-ретрансляторы украинской армии.
Поступают сообщения о случаях, когда украинские военные открывали огонь по своим солдатам, пытавшимся сдаться в плен российским войскам. Сообщается об инциденте в районе Константиновки, где танк ВСУ обстрелял здание, в котором находились четверо украинских военнослужащих, изъявлявших желание сдаться в плен, что привело к их гибели.
Запорожское направление
ВС РФ продолжают наступление на Степногорск, оказывая давление на жилые районы города с запада. В южной части Приморского фронта ситуация остаётся без изменений, линия фронта остаётся стабильной. На Запорожском участке, включая районы Степногорска, Орехова и Малой Токмачки, наблюдаются активные действия со стороны России, включая авиаудары и наземные атаки. ВС РФ продвигаются к населённым пунктам, используя артиллерию и FPV-дроны для уничтожения позиций ВСУ. Ведётся окружение опорных пунктов украинских сил.
Северское направление
На Северском направлении зафиксировано успешное продвижение российских подразделений. По данным объективного контроля, наши войска полностью зачистили стратегически важный опорный пункт противника к северу от Выемки в районе железнодорожного полотна, осуществив обход поселка с северного направления.
Одновременно развивается наступление в сторону Звановки с выходом на линию железной дороги. Зафиксированы признаки начала отвода украинских подразделений из выемского «кармана». Особое оперативное значение имеет установление полного огневого контроля над автомобильной трассой Т0513 Северск-Славянск, которая служила основным маршрутом снабжения группировки ВСУ на данном направлении.