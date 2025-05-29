Политолог не исключил, что Украина откажется от переговоров
Политолог Топорнин: Украина может отказаться от переговоров с РФ
Украинская сторона может отказаться от второго раунда переговоров с РФ из-за того, что Москва пока не отправила Киеву свой проект меморандума. Так считает директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин.
«(Переговоры — ред.) могут и не состояться. Есть такая вероятность. Насколько я понимаю, российская сторона еще не прислала свой вариант меморандума. И, собственно говоря, украинская делегация говорит: "А зачем ехать в Стамбул, чтобы просто получить этот меморандум из рук в руки и все?". Не исключено, что они могут отказаться и перенести их», — отметил Топорнин в разговоре с «Газетой.Ru».
При этом он уточнил, что даже в случае проведения второго раунда переговоров между враждующими сторонами никаких прорывов от них ждать не стоит, так как меморандумы Москвы и Украины по урегулированию конфликта наверняка будут сильно отличаться друг от друга.
«Обе стороны проводят эти встречи для того, чтобы понравиться Вашингтону», — заключил Топорнин.
Тем временем председатель Международного центра противодействия преступности и терроризму, политолог-международник Энес Караханов в беседе с RT заявил, что Турция, где прошли переговоры между РФ и Украиной, использует свои уникальные позиции для содействия диалогу и дипломатии.
«Турция занимает уникальное геополитическое положение и проявляет стремление к нейтралитету и посредничеству в сложных международных делах», — подчеркнул политолог.
Он уточнил, что выбор Стамбула в качестве переговорной площадки дает надежду на мирное разрешение конфликта.