Политолог не исключил, что Украина откажется от переговоров

29 мая 2025, 17:26

Политолог Топорнин: Украина может отказаться от переговоров с РФ

Фото: iStock/FabrikaCr

Украинская сторона может отказаться от второго раунда переговоров с РФ из-за того, что Москва пока не отправила Киеву свой проект меморандума. Так считает директор Центра европейской информации, политолог-международник Николай Топорнин.







«(Переговоры — ред.) могут и не состояться. Есть такая вероятность. Насколько я понимаю, российская сторона еще не прислала свой вариант меморандума. И, собственно говоря, украинская делегация говорит: "А зачем ехать в Стамбул, чтобы просто получить этот меморандум из рук в руки и все?". Не исключено, что они могут отказаться и перенести их», — отметил Топорнин в разговоре с «Газетой.Ru».

«Обе стороны проводят эти встречи для того, чтобы понравиться Вашингтону», — заключил Топорнин.

«Турция занимает уникальное геополитическое положение и проявляет стремление к нейтралитету и посредничеству в сложных международных делах», — подчеркнул политолог.