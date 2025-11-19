Политолог Неменский: на Украине начинается политический кризис
На Украине начинается политический кризис. Такое мнение выразил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.
По его словам, этот кризис вызван попыткой США оказать давление на Владимира Зеленского, однако его всячески поддерживает Лондон и Брюссель.
«Для Лондона и Брюсселя внешний конфликт с Россией, в котором Украина играет центральную роль, это, можно сказать, такой экзистенциальный вызов, по крайней мере, он так там воспринимается. Тогда как для Вашингтона... это просто помеха, которую хорошо бы преодолеть», — пояснил Неменский в беседе с RT.
Тем временем вся мировая общественность продолжает обсуждать коррупционный скандал на Украине. Некоторые эксперты полагают, что из-за него Зеленский может лишиться своего поста. В свою очередь член Совета Международного движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров считает, что ни США, ни Европа не заинтересованы сейчас менять Зеленского.
Он объяснил, что в случае замены главы киевского режима для всех западных партнёров Киева будут слишком большие издержки, поскольку они финансировали Украину на протяжении десяти лет, однако выяснилось, что всё это время деньги разворовывались.
«Поэтому на какое-то время он сохранится. Но как только сформируется независимый орган, условно говоря, Верховная Рада, она, в рамках конституции страны, вернет себе полномочия. Далее парламент может назначить проведение выборов президента Украины», — сказал Килинкаров Общественной Службе Новостей.
Зеленский в этих выборах участвовать не будет, заключил эксперт.