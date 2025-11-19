19 ноября 2025, 23:53

Фото: iStock/Vadven

На Украине начинается политический кризис. Такое мнение выразил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований Олег Неменский.





По его словам, этот кризис вызван попыткой США оказать давление на Владимира Зеленского, однако его всячески поддерживает Лондон и Брюссель.





«Для Лондона и Брюсселя внешний конфликт с Россией, в котором Украина играет центральную роль, это, можно сказать, такой экзистенциальный вызов, по крайней мере, он так там воспринимается. Тогда как для Вашингтона... это просто помеха, которую хорошо бы преодолеть», — пояснил Неменский в беседе с RT.

«Поэтому на какое-то время он сохранится. Но как только сформируется независимый орган, условно говоря, Верховная Рада, она, в рамках конституции страны, вернет себе полномочия. Далее парламент может назначить проведение выборов президента Украины», — сказал Килинкаров Общественной Службе Новостей.