В России считают, что вокруг Зеленского сжимается военно-политический котёл
Политолог: визит Зеленского в Турцию — попытка замести коррупционные следы
Вокруг Владимира Зеленского и его окружения сжимается своеобразный военно-политический котёл. Такое заявление сделал руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Александр Бобров.
По его словам, на сегодняшний день закрываются «котлы» в районе городов Купянск, Красноармейск.
«Точно так же сейчас сжимается такой своеобразный военно-политический котёл вокруг Зеленского и его ближайшего окружения. Именно Дональд Трамп и его администрация стоят за этой медийной атакой», — сказал Бобров в разговоре с RT.
По его словам, это делается для того, чтобы поставить под контроль все политико-экономические процессы Украины или же добиться от Зеленского целого ряда уступок в рамках мирного урегулирования конфликта на Украине.
Бобров добавил, что визитом в Турцию глава киевского режима хочет замести коррупционные следы и добиться новых траншей.
Тем временем «Москва 24» со ссылкой Financial Times пишет, что план США по урегулированию украинского конфликта предполагает полный отказ Киева от Донбасса, сокращение численности ВСУ в два раза, отказ от некоторых видов вооружения, признание русского языка государственным на Украине, а также предоставление официального статуса РПЦ.
По данным портала Axios, территории Донбасса останутся демилитаризованной зоной, поэтому Россия не сможет размещать там свои войска.
Кроме того, по данным издания, власти США считают, что Киеву стоит отказаться от территорий уже сейчас, поскольку они все равно будут потеряны. Также предполагается, что США и другие страны признают Крым и Донбасс законными российскими территориями.