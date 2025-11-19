19 ноября 2025, 22:18

Политолог: визит Зеленского в Турцию — попытка замести коррупционные следы

Фото: iStock/Silent_GOS

Вокруг Владимира Зеленского и его окружения сжимается своеобразный военно-политический котёл. Такое заявление сделал руководитель направления дипломатических исследований Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, кандидат исторических наук Александр Бобров.





По его словам, на сегодняшний день закрываются «котлы» в районе городов Купянск, Красноармейск.





«Точно так же сейчас сжимается такой своеобразный военно-политический котёл вокруг Зеленского и его ближайшего окружения. Именно Дональд Трамп и его администрация стоят за этой медийной атакой», — сказал Бобров в разговоре с RT.