Политолог Орлов: страны Прибалтики являются главным мотором санкций против РФ

09 июля 2025, 17:08

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С начала российской спецоперации на Украине Латвия, Литва и Эстония выступают авторами санкционных идей против России. Об этом рассказал директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.





Ранее argumenti.ru привели слова главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны, который заявил, что страна планирует заблокировать принятие 18-го пакета антироссийских санкций ЕС, если из него уберут введение более низкого потолка цен на нефть из РФ. По данным издания, такая позиция Таллина является «твердой и четкой».





«Литва, Латвия и Эстония — это флагманы и главные идеологи всё новых и новых санкций против России. Поэтому позиция Эстонии, которая сейчас угрожает не принять санкции против Москвы, если они не будут достаточно жёсткими, — объяснима», — рассказал Орлов в беседе с RT.