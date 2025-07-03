Политолог оценил прекращение Вашингтоном поставок вооружения Киеву

Политолог Блохин: У США есть усталость от Украины
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США меняют внешнюю политику, принимая решение о прекращении бесплатных поставок вооружения Украине. Так считает научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.




«Понятно, что есть усталость от Украины, и представители США сами об этом говорили. Во-вторых, есть другие приоритеты. Есть Израиль и Иран, есть Китай, есть необходимость наведения порядка внутри США», — рассказал Блохин в беседе с RT.

По словам эксперта, Украина является для Штатов тяжелой обузой, от которой необходимо избавиться, в том числе, для нормализации отношений с РФ.
Однако он не исключил, что Вашингтон продолжит передавать Киеву вооружение, но это уже будет не бесплатно.

В свою очередь американист Александр Асафов заявил «Газете.Ru», что США пересмотрят объемы помощи Украине, но не прекратят ее полностью.

«По моему мнению, самая эффективная приостановка помощи со стороны американцев — это отключение Украины от американских разведданных и от, например, продукции компании Starlink. Без этого Киеву было бы сложно участвовать в конфликте, но пока этого не произошло», — отметил специалист.

Асафов добавил, что США уже достигли поставленной цели на Украине, завладев всеми важными объектами и редкоземельными месторождениями.
Элина Позднякова

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