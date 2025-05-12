«Сыграть шоу»: Политолог оценил успех переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле 15 мая

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Российские и украинские переговорщики могут встретиться в Стамбуле 15 мая. Ранее с такой инициативой выступил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к встрече, но в случае подтверждения Москвой полного прекращения огня с 12 мая.
Политолог, журналист Юрий Светов в беседе с «Радио 1» заявил, что Зеленский решил сыграть шоу.
По словам эксперта, прекратить огонь — объективно невыполнимые условия, доказательством этому являются неоднократные нарушения Украиной всяческих договоренностей.
Он предположил, что на переговоры в Турцию поедет кто-то из МИДа и сможет жестко и твердо отстоять интересы России.
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«Господин Зеленский, наблюдая за тем, что происходило 9−10 мая в Москве, локти себе кусал от зависти, что встреча такого уровня, весь мир смотрит, а его там нет. И теперь, он решил сыграть в шоу, мол, Путин приедет к нему на встречу в Турции. Полагаю, этого не будет», — сказал он.
По словам эксперта, прекратить огонь — объективно невыполнимые условия, доказательством этому являются неоднократные нарушения Украиной всяческих договоренностей.
«Их не волнует реальное перемирие. Они не хотят окончания войны на Украине. Им все время кажется, они загоняют Россию в угол. Они требуют от России согласиться на перемирие, а дальше начнется поток обвинений, что Россия это нарушает. И так будет в это же время», — объяснил политолог.
Он предположил, что на переговоры в Турцию поедет кто-то из МИДа и сможет жестко и твердо отстоять интересы России.
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Анастасия Панченко