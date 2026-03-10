Загадочная тетрадь бойца ВСУ: расходы на Марту и инвестиции в будущее
В Запорожской области у ликвидированного украинского военного Павла Гордиенко нашли тетрадь с записями личного бюджета. Об этом сообщает «Российская газета».
В блокноте он фиксировал свои расходы и планируемые траты. На одной странице указана сумма в 100 тысяч, из которой половина предназначалась некой Марте. Боец также планировал отправить 20 тысяч куму Андрею и вложить 10 тысяч в инвестиции. Кроме того, он собирался передать пять тысяч в «общак» своего подразделения и выделить три тысячи на коммунальные расходы.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
