Роберт Фицо заступил на ночное дежурство в знак солидарности с трудящимися

Роберт Фицо отработает ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися
Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в роли помощника водителя‑экспедитора в одной из пекарен страны. Таким образом политик решил выразить поддержку людям, которые трудятся в ночное время и в праздничные дни.
Как сообщает местный телеканал ТА3, глава правительства принял участие в доставке продукции по городу Бановце-над-Бебравоу. Перед началом смены премьер прошел инструктаж по технике безопасности. Фицо подчеркнул, что на протяжении всей смены будет сопровождать водителя, занимающегося развозом выпечки, и выполнять его поручения.
«Таким образом я хочу выразить уважение прежде всего тем людям, которые работают по ночам и во время государственных праздников», — сказал политик.Как оказалось, отработает смену Фицо на бесплатной основе. По его словам, участие в акции носит исключительно символический характер.