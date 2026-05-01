Роберт Фицо заступил на ночное дежурство в знак солидарности с трудящимися

Роберт Фицо отработает ночную смену в пекарне в знак солидарности с трудящимися

Премьер‑министр Словакии Роберт Фицо заступил на ночную смену в роли помощника водителя‑экспедитора в одной из пекарен страны. Таким образом политик решил выразить поддержку людям, которые трудятся в ночное время и в праздничные дни.





Как сообщает местный телеканал ТА3, глава правительства принял участие в доставке продукции по городу Бановце-над-Бебравоу. Перед началом смены премьер прошел инструктаж по технике безопасности. Фицо подчеркнул, что на протяжении всей смены будет сопровождать водителя, занимающегося развозом выпечки, и выполнять его поручения.



«Таким образом я хочу выразить уважение прежде всего тем людям, которые работают по ночам и во время государственных праздников», — сказал политик.