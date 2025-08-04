Бойцы ВСУ массово сдаются в плен из-за «мясных штурмов»
Массовое количество военных ВСУ сдаются в плен из-за жёстких «мясных штурмов», отсутствия адекватного командования и принудительной мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
В частности приводится пример 155-ой бригады ВСУ, которая проходила обучение во Франции, но затем в полном составе разбежалась после прибытия на передовую.
Также отмечается, что многие дезертиры не испытывают сожаления по поводу своего решения сдаться, при учёте сложной и напряжённой обстановки внутри украинской армии.
Ранее сообщалось, что глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко заявил, что президент США Дональд Трамп якобы предоставил России «последний шанс» для завершения конфликта на Украине.
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