Политолог оценил вероятность получения Украиной американских Patriot

03 июня 2026, 19:25

Политолог Безпалько: Киев не получит Patriot от США

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Истерики Владимира Зеленского не приблизят его к получению американских систем Patriot и ракет для них. В этом уверен политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.





Напомним, Зеленский жалуется на отсутствие поставок ракет Patriot. По этому поводу он даже написал письмо президенту США Дональду Трампу, однако ответа пока не получил.





«Я бы сказал, что Зеленский окончательно охамел. Он бросает вызов и требует ракеты у американцев. Как ему ответят Штаты — это еще большой вопрос. Скорее всего, просто не заметят его заявлений, и, надеюсь, никаких изменений в поставках ракет PAC-2 и PAC-3 не последует. Я очень сомневаюсь, что истерики Зеленского смогут повлиять на техническое решение этого вопроса», — отметил Безпалько в разговоре с NEWS.ru.