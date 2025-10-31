«Такие же русские, как мы с вами»: командир «Ахмата» Алаудинов заявил о любви к украинцам

31 октября 2025, 12:37

Командир «Ахмата» Алаудинов заявил, что любит украинский народ и жалеет его

Апти Алаудинов (фото: Telegram @AptiAlaudinovAKHMAT)

Командир чеченского спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов выразил свои чувства к украинскому народу. Об этом сообщает Telegram-канал «Индия "Ахмат" МО РФ».





По словам Алаудинова, ему «жаль украинцев, которые такие же русские, как мы с вами». Он отметил, что единственное отличие россиян от украинцев заключается в том, что «им промыли мозги».





«Они должны стоять с нами рядом, плечом к плечу, как их деды и отцы стояли всю историю. Мы всегда были одним единым народом», — добавил командир спецназа.