Достижения.рф

В России объяснили, почему Киев запретил СМИ въезд к «котлам»

Минобороны: Киев запретил СМИ въезд к «котлам», чтобы обманывать украинцев
Фото: istockphoto/vladj55

Заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете украинским и иностранным журналистам посещать районы боевых действий, где окружили подразделения ВСУ, 31 октября официально признало критическое положение остатков боевиков в Красноармейске, Димитрове и Купянске.



Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, украинская сторона фактически подтвердила, что вариантов въезда или выезда из «котлов» для журналистов и самих военнослужащих, кроме российских «коридоров безопасности», не существует.

Решение Киева запретить корреспондентам следовать по этим коридорам, по мнению Конашенкова, направили на сокрытие реальной ситуации на фронте и введение в заблуждение как международного сообщества, так и внутренней аудитории Украины.

Представитель Минобороны также заявил, что такие меры преследуют цель сохранить у киевского руководства возможность продолжать получать и присваивать финансовую помощь западных стран, выделяемую под предлогом поддержки боевых действий против России.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0