В России объяснили, почему Киев запретил СМИ въезд к «котлам»
Заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого о запрете украинским и иностранным журналистам посещать районы боевых действий, где окружили подразделения ВСУ, 31 октября официально признало критическое положение остатков боевиков в Красноармейске, Димитрове и Купянске.
Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. По его словам, украинская сторона фактически подтвердила, что вариантов въезда или выезда из «котлов» для журналистов и самих военнослужащих, кроме российских «коридоров безопасности», не существует.
Решение Киева запретить корреспондентам следовать по этим коридорам, по мнению Конашенкова, направили на сокрытие реальной ситуации на фронте и введение в заблуждение как международного сообщества, так и внутренней аудитории Украины.
Представитель Минобороны также заявил, что такие меры преследуют цель сохранить у киевского руководства возможность продолжать получать и присваивать финансовую помощь западных стран, выделяемую под предлогом поддержки боевых действий против России.
