Политолог назвал русофобией заявление Европы о готовности сбивать самолёты РФ
Политолог Юрий Светов заявил, что высказывания в Европе о готовности сбивать российские самолёты являются проявлением русофобии.
Напомним, генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс может сбивать российские самолёты, угрожающие населению или инфраструктуре.
«И беспилотники какие-то непонятные над Польшей, и самолёты, крылом чиркнувшие воздушное пространство Эстонии, и теперь беспилотники в Дании, неведомо кому принадлежащие... Весь вот этот набор — это всё цикл русофобии», — отметил Светов в разговоре с RT.
По его словам, Европа таким образом пытается объяснить своим гражданам, почему деньги идут не на социальные нужды, а на поддержку Украины.
Тем временем военный эксперт, историк войск противовоздушной обороны (ПВО) Юрий Кнутов заявил «Москве 24», что заявления о готовности сбивать российские самолёты являются провокацией со стороны стран ЕС и нежеланием.
Он уточнил, что у одного из БПЛА, нарушившего воздушное пространство Польши, «нос» был замотан скотчем. Это указывает на то, что ранее он уже был сбит, а потом восстановлен.
«В данном случае я полагаю, что Украина так и сделала, убрав боевую часть. Не представляю, чтобы в России выпускали дроны с замотанным "носом". Но это как раз и выдало, что они летели не из РФ. Это провокация была рассчитана на вмешательство США и НАТО, но не прошло», — пояснил Кнутов.
Эксперт считает, что подобные провокации были рассчитаны на то, чтобы настроить США против РФ, однако этого не произошло.