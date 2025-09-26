Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию

26 сентября 2025, 01:49

Фото: Istock/macky_ch

Польское посольство в Минске распространило официальное заявление, призывающее граждан Польши, находящихся на территории Белоруссии, незамедлительно покинуть страну. Рекомендация опубликована на сайте дипломатической миссии и дублируется через все официальные каналы связи с соотечественниками.