Польша призвала своих граждан срочно покинуть Белоруссию
Польское посольство в Минске распространило официальное заявление, призывающее граждан Польши, находящихся на территории Белоруссии, незамедлительно покинуть страну. Рекомендация опубликована на сайте дипломатической миссии и дублируется через все официальные каналы связи с соотечественниками.
Заявление появилось на фоне ночного возобновления работы пограничных пунктов пропуска между двумя странами. Ранее Польша ввела временные ограничения на движение транспорта через границу, ссылаясь на угрозы гибридной войны и нелегальной миграции.
Глава белорусского Минобороны Виктор Хренин, комментируя напряженность, заявил, что Белоруссия не хочет войны с Польшей и выступает за диалог. Однако в Варшаве, судя по всему, опасаются эскалации.
Ранее польские власти неоднократно обвиняли Минск в организации миграционного давления на границу и поддержке нелегального транзита мигрантов из Азии и Ближнего Востока.
