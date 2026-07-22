Политолог ответил, что изменится для ВСУ при новом главкоме
Военэксперт Дандыкин: новый главком ВСУ Драпатый ослабит армию Украины
Новый главком ВСУ Михаил Драпатый еще сильнее ослабит украинскую армию. Так считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
По его словам, Драпатый, в отличие бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, не обладает необходимыми управленческими качествами, а это затруднит руководство военными соединениями, в том числе в условиях летних боев.
«А значит, прогресса ВСУ на фронте как не было, так и не будет. Однако стоит сказать, что Драпатый, который находится под уголовным преследованием в России, — проект НАТО. При слабом управлении армией новый главком ВСУ будет выслуживаться перед своими хозяевами», — отметил Дандыкин в разговоре с URA.RU.
Он уточнил, что новый главком украинской армии усилит работу ТЦК, поскольку другого варианта комплектования войск нет. Драпатый пойдет на это, несмотря на ущерб для своей репутации, уверен Дандыкин.
При этом социолог Евгений Копатько в беседе с Общественной Службой Новостей добавил, что Сырский является не самым популярным политиком на Украине, а провалы ВСУ на поле боевых действий, которые ему приписывают, отчасти являются и негативом к Зеленскому.
«Отношение к Сырскому — это также производное отношение к украинской власти. Ведь экс-главком ВСУ находился в ближнем круге Зеленского. Негатив накапливается на фоне мобилизации и военных действий. Эти базовые вещи привязываются так или иначе к Зеленскому, несмотря на демонстрированные успехи», — пояснил эксперт.
При этом Копатько не исключил, что Европа и США начали готовить замену Зеленскому, поскольку он перестал их устраивать. Глава киевского режима больше не сможет сохранять власть в своих руках, заключил социолог.