22 июля 2026, 23:04

Военэксперт Дандыкин: новый главком ВСУ Драпатый ослабит армию Украины

Михаил Драпатый

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый еще сильнее ослабит украинскую армию. Так считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.





По его словам, Драпатый, в отличие бывшего главкома ВСУ Александра Сырского, не обладает необходимыми управленческими качествами, а это затруднит руководство военными соединениями, в том числе в условиях летних боев.





«А значит, прогресса ВСУ на фронте как не было, так и не будет. Однако стоит сказать, что Драпатый, который находится под уголовным преследованием в России, — проект НАТО. При слабом управлении армией новый главком ВСУ будет выслуживаться перед своими хозяевами», — отметил Дандыкин в разговоре с URA.RU.

«Отношение к Сырскому — это также производное отношение к украинской власти. Ведь экс-главком ВСУ находился в ближнем круге Зеленского. Негатив накапливается на фоне мобилизации и военных действий. Эти базовые вещи привязываются так или иначе к Зеленскому, несмотря на демонстрированные успехи», — пояснил эксперт.