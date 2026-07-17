«Внедрили в окружение Зеленского»: историк объяснил отставку министра обороны Украины Федорова

17 июля 2026, 12:41

Историк Скачко: Федоров был одним из претендентов на пост президента Украины

Фото: iStock/sandsun

Министра обороны Украины Михаила Федорова, которого Владимир Зеленский отправил в отставку 16 июля, был одним из возможных кандидатов на пост президента страны. Так считает историк, журналист Владимир Скачко.





В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт отметил, что Федоров является одним из фаворитов коллективного Запада, которого внедрили в окружение Зеленского, чтобы тот при необходимости смог сменить его на посту главы государства. Кроме того, бывший министр обороны пытался модернизировать армию, а в этом вопросе речь идет об огромных деньгах.





«Была надежда на то, что Федоров пустит западную помощь правильно. На модернизацию, а не на разворовывание. А это практически невозможно. Это действительно рушило сложившиеся на Украине привычные схемы. В том числе вызвало конфликты с главкомом ВСУ Александром Сырским, который видел в этом процессе поползновение на свои пенаты», — пояснил Скачко.