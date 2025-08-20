Политолог ответил, почему США могли выбрать Венгрию площадкой для переговоров
Будапешт может стать удобной площадкой для переговоров по украинскому кризису между Россией и США по ряду причин, заявил в интервью NEWS.ru гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.
По его мнению, венгерская столица устраивает обе стороны благодаря особому месту Венгрии в западных альянсах и позиции её лидера по украинскому конфликту.
Кортунов отметил, что Будапешт привлекателен для Дональда Трампа потому, что премьер-министр Виктор Орбан — давний союзник и в политических взглядах близок к американскому лидеру. В то же время Венгрия формально остаётся членом НАТО и ЕС, так что её западная принадлежность не вызывает сомнений. Для российской стороны Венгрия тоже одна из предпочтительных площадок именно из‑за позиции Орбана по российско‑украинскому конфликту, добавил эксперт.
Однако, по словам Кортунова, для Киева Будапешт — менее удобный вариант из‑за сложных двусторонних отношений. В первую очередь напряжённость создаёт спор вокруг прав венгерского меньшинства на западе Украины; есть и другие проблемные вопросы, усложняющие взаимодействие между Будапештом и Киевом. Тем не менее, поскольку Венгрия — член ЕС и НАТО, Владимир Зеленский теоретически мог бы согласиться на такую площадку, но без особого энтузиазма, резюмировал политолог.
Ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что возможный трехсторонний саммит Россия — США — Украина может пройти в Будапеште. Также стало известно, что Вашингтон уже ведёт подготовку к таким переговорам.
