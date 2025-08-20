Политолог ответил, почему США могли выбрать Венгрию площадкой для переговоров

20 августа 2025, 12:58

Кортунов: Будапешт удобен РФ и США в качестве переговорной площадки

Фото: istockphoto/rarrarorro

Будапешт может стать удобной площадкой для переговоров по украинскому кризису между Россией и США по ряду причин, заявил в интервью NEWS.ru гендиректор Российского совета по международным делам, политолог Андрей Кортунов.