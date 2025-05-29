Политолог озвучил дату переломного момента в украинском конфликте

29 мая 2025, 15:59

Политолог Перенджиев: переломный момент в украинском конфликте наступит летом

Фото: iStock/ ffikretow

Летом наступит переломный момент в российско-украинском конфликте, заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев





Со слов эксперта, Москва будет уничтожать западную технику, которую поставляют Киеву, в момент разгрузки. Перенджиев подчеркнул, что лето станет высшей точкой напряжения, после которой и станет ясно, «наступит ли перелом и в какую сторону».





«Но я уверен, что перелом будет, конечно, в нашу сторону. Мы сделаем так, что поставлять технику на Украину будет невыгодно. Мы сделаем все, чтобы она уничтожалась до того, как будет введена в бой. То есть будем полностью ее обнулять. Цель по демилитаризации будет усилена настолько, что оружие будет превращаться в пыль», — уточнил Перенджиев в разговоре с NEWS.ru.

«Невыгодно платить за то, что пропало в контейнерах, пока их даже не открыли и не пересчитали», — добавил эксперт.