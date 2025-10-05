Путин: поставки ракет Tomahawk Киеву нанесут ущерб отношениям РФ и США
Владимир Путин заявил, что поставки Киеву американских ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Российский лидер пояснил, что стороны обсуждали проблемы, связанные с поставками новых систем оружия, включая дальнобойные высокоточные комплексы.
«Это приведёт к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — сообщил Владимир Владимирович.Ранее Путин уже отмечал, что передача ракет Tomahawk киевским властям вызовет новый виток эскалации конфликта. Он подчеркивал, что Россия будет совершенствовать свою систему противовоздушной обороны, чтобы эффективно уничтожать эти ракеты.
Ранее стали известны детали 19-го пакета антироссийских санкций.