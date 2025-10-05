Путин: поставки ракет Tomahawk Киеву нанесут ущерб отношениям РФ и США

05 октября 2025, 12:00

Владимир Путин (Фото: Telegram @news_kremlin)

Владимир Путин заявил, что поставки Киеву американских ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях России и США. Об этом он сообщил в интервью журналисту Павлу Зарубину.





Российский лидер пояснил, что стороны обсуждали проблемы, связанные с поставками новых систем оружия, включая дальнобойные высокоточные комплексы.

«Это приведёт к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», — сообщил Владимир Владимирович.

