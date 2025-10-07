США обеспокоены возможностью контроля за применением Украиной ракет Tomahawk
Администрация президента США Дональда Трампа выражает обеспокоенность по поводу того, сможет ли Вашингтон контролировать применение ракет Tomahawk Украиной в случае их поставки. Об этом сообщает издание Axios.
В материале говорится, что в последние недели представители администрации Трампа выражали обеспокоенность относительно того, смогут ли США контролировать использование ракет Украиной после того, как их закупят страны НАТО.
Издание отмечает, что окончательное решение о передаче дальнобойных ракет Киеву пока не объявляли. Источники издания отметили, что не располагают информацией о том, принял ли сам президент окончательное решение по этому вопросу.
Ранее Дональд Трамп в беседе с журналистами подтвердил, что «практически» принял решение по поставкам Tomahawk Украине, при этом подчеркнув, что не стремится к дальнейшей эскалации конфликта.
Перед этим президент России Владимир Путин заявил, что возможное применение ракет Tomahawk украинскими силами «существенно осложнит» отношения между Москвой и Вашингтоном. Кремль расценивает подобный шаг как прямую угрозу безопасности России.
Читайте также: