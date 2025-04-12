Политолог перечислил причины, по которым Трамп отложил введение пошлин

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Президент США Дональд Трамп решил отложить введение новых пошлин против десятков государств, так как осознал, что Штаты находятся в проигрышном положении в торговой войне против всего мира. Об этом заявил политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, на американского лидера также мог повлиять миллиардер Илон Маск.
«Я думаю, у Трампа появилось понимание, что США не вытянут торговые войны со всем остальным миром. <…> При этом и среди республиканцев мы наблюдаем серьезный раскол из-за торговой войны Трампа. Многие в конгрессе недовольны. Есть недовольные и среди советников президента, тот же Илон Маск, у которого глобальный бизнес», — пояснил эксперт в беседе с RT.В свою очередь журналист и общественник Анатолий Баранов объяснил, почему США столь долго не могут заключить сделку по редкоземельным металлам с Украиной. В комментарии для Общественной Службы новостей аналитик отметил, что, скорее всего, другие внешние силы не заинтересованы в прекращении конфликта и призывают продолжать боевые действия. К ним он отнес Великобританию и Францию.
«Очевидна зависимость нынешней Украины от неких внешних сил, которые говорят о том, что нужно и дальше продолжать военные действия, нужно и дальше доводить ситуацию до какого-то странного конца. Эти силы есть, и они влияют на сложившую ситуацию. Влияют, как минимум, равновеликим образом по сравнению с администрацией США», — поделился Баранов.Читайте также:
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