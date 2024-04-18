Политолог Перенджиев выразил уверенность в уничтожении Россией всех ATACMS ВСУ

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Военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев высказал мнение о том, что Россия уничтожит все дальнобойные ракеты ATACMS, которые Запад передаст Украине.
«Мы стали действовать другими путями: уничтожаем структуры системы Starlink. ВСУ всё сложнее использовать эту систему навигации. Мы уничтожаем транспортные коммуникации для подвоза военной техники. Это угроза, но мы уже имеем опыт её отражения. Уничтожим все ATACMS. Также будем ликвидировать наёмников, которые обслуживают ATACMS», — отметил в беседе с NEWS.ru Перенджиев.Он добавил, что у России есть наработки в отражении ракетных и артиллерийских ударов по нашей территории.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили в зоне СВО пункт управления оперативного командования ВСУ «Север».
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