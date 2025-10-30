Политолог Перенджиев: США скинут вину на Китай за конфликт на Украине
Военный политолог Александр Перенджиев считает, что США не смогли урегулировать конфликт на Украине и пытаются привлечь Китай, чтобы затем переложить на него ответственность за нерешённую проблему. По его словам, американский президент Дональд Трамп выгодно продолжает зарабатывать на вооружении Киева, при этом пытаясь перекладывать вину на Евросоюз.
В беседе с NEWS.ru эксперт отметил, что глава США надеется на давление КНР на Россию. Однако, по его словам, такой вариант невозможен из-за специфики китайской дипломатии: прямое давление на Москву не входит в принципы внешней политики Пекина.
Перенджиев подчеркнул, что Китай готов оказывать содействие, но Штаты пытаются использовать это для смещения акцента ответственности. Эксперт считает, что подобная стратегия вряд ли приведёт к результату и является попыткой США переложить вину за кризис на других.
