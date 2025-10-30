Политолог Перенджиев: США скинут вину на Китай за конфликт на Украине

30 октября 2025, 14:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Военный политолог Александр Перенджиев считает, что США не смогли урегулировать конфликт на Украине и пытаются привлечь Китай, чтобы затем переложить на него ответственность за нерешённую проблему. По его словам, американский президент Дональд Трамп выгодно продолжает зарабатывать на вооружении Киева, при этом пытаясь перекладывать вину на Евросоюз.