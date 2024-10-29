Политолог посчитал срок окончания боёв за Курскую область и новые регионы РФ

Утром 29 октября украинский дрон атаковал территорию Российского университета спецназа имени В.В. Путина в Чечне. Почему противник выбрал именно этот объект для атаки и как за это будет мстить глава региона Рамзан Кадыров, рассказывает «Радио 1».