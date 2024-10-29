Политолог посчитал срок окончания боёв за Курскую область и новые регионы РФ

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Боевые действия за территории Курской области и новых российских регионов завершатся, по предварительным оценкам, летом 2025 года. Об этом заявил политолог Сергей Марков в своём Telegram-канале.
В опубликованном посте сказано, что такие выводы сделаны после проведения расчётов темпов освобождения указанных территорий и при учёте оставшихся под контролем ВСУ земель. Также политолог делал поправку на геометрическую прогрессию в наступлении ВС РФ.
Марков объяснил, что при расчётах важно учитывать как арифметическую прогрессию, то есть линейную скорость наступления, так и геометрическую прогрессию, то есть скорость наступления и ускорение наступления. Прикинув значения последнего расчёта политолог пришёл к выводу, что освобождение Курской области и новых регионов России произойдёт примерно летом 2025 года.
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