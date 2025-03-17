Политолог призвал дождаться реальных действий со стороны США по решению конфликта на Украине

Фото: iStock/vchal
На сегодняшний день президент США Дональд Трамп посылает противоречивые сигналы в вопросах урегулирования конфликта на Украине, необходимо дождаться реальных дел Вашингтона по решению кризиса. Об этом заявил политолог Александр Асафов.
«Трамп формирует заголовки, он не формирует сейчас российско-американские отношения. Поэтому к любым его заявлениям стоит относиться с определенной долей скепсиса, поскольку он выполняет свои информационные задачи», — отметил Асафов в беседе с «Известиями».
Эксперт считает, что на сегодняшний день пока рано делать прогнозы относительно предстоящих переговоров на основе пиар-стратегии. Стоит дождаться реальных результатов, заключил политолог.
Тем временем экс-советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон считает, что у Трампа нет никакой реальной стратегии, в отличие от Путина.
«У самого Трампа нет ни стратегии, ни философии, ни политического курса. У Кремля же есть стратегия, и он её реализует. А Трамп попросту этого не понимает», — заявил Болтон в интервью RT.
Он считает, что российский лидер придерживается определенной стратегии, когда как Трамп больше обращает внимание на личные отношения с лидерами стран.
«Путин, как бывший офицер КГБ, очень успешно манипулирует Трампом», — уверен Болтон.
Читайте также:
В МИД Германии дали совет Дональду Трампу перед беседой с Владимиром Путиным
Песков: Ведётся подготовка к телефонному разговору Путина и Трампа во вторник, 18 марта
Диктор Березин оценил возможный визит Трампа в Россию 9 Мая
Элина Позднякова